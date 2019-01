Prime parole da quasi rossoblù per Andras Scharer, centrocampista ungherese classe 1999 che ik Genoa ha prelevato per un milione di euro più bonus dal MTK Budapest.



Il ragazzo, che attualmente si sta sottoponendo alle rituali visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà al club ligure per i prossimi quattro anni, è atterrato ieri sera alla Malpensa venendo presto intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il Genoa è un grande club - ha dichiarato il giovane magiaro - sono qui perchè i rossoblù mi hanno voluto più delle altre squadre. E' il team che mi ha cercato sul serio e ho scelto di giocare col rossoblù".



Inseguito da Empoli e Stoccarda, Schafer è una mezzala abile negli inserimenti da dietro: "A chi mi ispiro? Nel mio ruolo non nascondo che mi piace Nagy, anche lui ungherese che gioca nel Bologna"