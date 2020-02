Tra le tante cose che Lasse Schone ha imparato a conoscere nel nostro Paese c'è anche il Fantacalcio.



Intervistato un paio di giorni fa da Sky, il regista danese del Genoa ha spiegato come il gioco, a lui del tutto sconosciuto fino a poco tempo fa, lo stia appassionando notevolmente. Inoltre consiglia a tutti i fantallenatori che hanno creduto in lui di schierarlo nelle prossime giornate perché ha intenzione di renderli felici: "Tutti giocano al Fantacalcio in Italia. Dalle mie parti non si fa, ma è un gioco bellissimo che unisce le persone. Pensate che mi fermano per strada tutti e mi dicono: ‘Devi segnare perché ti ho preso’… è pazzesco. Penso che dovranno mettermi in campo nelle prossime partite perché voglio regalare loro punti di bonus, faccio questa promessa”.