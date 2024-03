Genoa, secondo pari in casa Juve negli ultimi undici anni

Dieci sconfitti in dodici gare: è il bilancio non certo felice collezionato dal Genoa in casa della Juventus, tra Serie A e Coppa Italia, negli ultimi undici anni.



Un bilancio parzialmente migliorato quest'oggi grazie allo 0-0 conquistato da Milan Badelj e compagni allo Stadium. Un pareggio che fa il paio con l'1-1 del 20 ottobre 2018, l'ultima volta in cui il Grifone è uscito indenne dalla tana bianconera. Quel giorno a decidere la sfida furono i gol di Cristiano Ronaldo nel primo tempo e di Daniel Bessa nella ripresa.



Per trovare un'altra gara non conclusasi con l'1 in schedina bisogna risalire addirittura al 26 gennaio 2013, quando i rossoblù strapparono un altro 1-1 in rimonta, in quel caso griffato dalle firme dai compaesani Fabio Quagliarella e Marco Borriello.



L'ultimo successo del Genoa in casa della Vecchia Signora risale invece addirittura al secondo millennio. Era il 20 gennaio 1991 e il Grifone espugnò l'allora Delle Alpi grazie alla rete di Thomas Skuhravy sul finire di primo tempo