Forze fresche in arrivo per Davide Nicola ed il suo Genoa in vista dell'intensissimo finale di stagione.

Nelle settimane che separano il Grifone dalla fine del campionato il gruppo rossoblù verrà rinfoltito dalla presenza di sei giovani calciatori promossi in pianta stabile in prima squadra.



La decisione, ufficializzata ieri dalla Lega Serie A, di interrompere definitivamente il campionato Primavera ha suggerito alla società ligure di promuovere tra i grandi alcuni degli elementi più promettenti del gruppo a disposizione di mister Luca Chiappino. Secondo il Secolo XIX da oggi e fino al termine della stagione assieme a Mimmo Criscito e compagni si alleneranno quotidianamente anche il portiere Nicolò Radaelli, i difensori Nicholas Rizzo e Laurens Serpe, i centrocampi Steeve Eboa Ebongue e Mattia Zennaro e il centravanti Flavio Bianchi.

I sei raggiungeranno i coetanei Vasco Da Cunha, Nicolò Rovella e Delinho Cleonise che già da mesi sono stati aggregati all'organico di Nicola.



La speranza è ovviamente quella di dare a qualcuno di loro la possibilità di esordire in Serie A oppure di rivedere all'opera chi il grande calcio ha già avuto modo di assaggiarlo.