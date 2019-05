Accostato alla panchina del Genoa, Leonardo Semplici dovrebbe rimanere alla Spal. Ieri l'allenatore ha pranzato col patron Colombarini, il presidente Mattioli e il ds Vagnati. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, c'è stata la condivisione del desiderio di alzare l'asticella dopo le due salvezze consecutive in serie A. Semplici - che per esempio potrebbe perdere giocatori come Lazzari, Fares e sicuramente Bonifazi, rientrante dal prestito del Torino - avrebbe ricevuto rassicurazioni sui rinforzi di una rosa per la quale sta pensando a un cambio di modulo, dal 3-5-2 al 4-3-3 o al 4-2-3-1 adottati già in passato.



Il contratto in essere di Semplici, valido fino al 2020, se tutto andrà come previsto sarà quindi ritoccato in lunghezza e sostanza: probabilmente verrà prolungato fino al 2021 per evitare la scadenza nella prossima estate. Bisognerà poi considerare se il club riuscirà a trattenere Petagna (17 gol stagionali) e Viviano, in prestito dallo Sporting Lisbona che però avrebbe ancora in sospeso il pagamento alla Sampdoria.