Roger Martinez, il giramondo. La carriera del colombiano è certamente tra le più affascinanti e frenetiche che si siano viste: basti pensare che solo negli ultimi 5 anni ha cambiato 6 club sparsi in 4 diversi continenti. Ora che sembrava aver trovato stabile sistemazione (dal luglio 2018) in Messico al Club America, ecco che spunta l'offerta del Genoa per ri-portarlo in Europa. Un'ipotesi che, come fa sapere in un'intervista a am.com, non disdegnerebbe affatto.



PRONTO PER L'ITALIA - "Qualsiasi calciatore sarebbe felicissimo di giocare in Europa - ha rivelato l'attaccante. E' un sogno. Io sono estremamente grato verso il Club America e non è vera la voce che circola secondo la quale non voglio più stare qui. Solamente che ogni giocatore, quando viene cercato da un campionato importante come la Serie A, pensa di poter fare il salto di qualità. Sono molto emozionato di questa proposta ma non ho ancora ricevuto risposte dal club".



LA PROPOSTA DEL GRIFONE - Il Genoa avrebbe già presentato i termini per portare il classe '94 in Italia: prestito di sei o diciotto mesi e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore che nella sua breve esperienza al Villarreal non è riuscito ad incidere (un solo gol in 8 apparizioni). Il passaggio allo ​Jiangsu Suning l'aveva portato anche ad essere accostato all'Inter nel gennaio 2018.

Oggi Martinez si sente pronto a sfruttare l'occasione: "Rispetto a quando sono approdato al Villarreal oggi mi sento più maturo: ho 25 anni, mi sento bene ed è uno dei miei migliori momenti in carriera. Sarebbe una bella opportunità".