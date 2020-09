Il Genoa sembra aver individuato in Roberto Inglese il nome del centravanti da regalare a Rolando Maran.



L'interesse del DS rossoblù Daniele Faggiano per l'attaccante del Parma, con cui ha avuto modo di lavorare proprio in Emilia, sarebbe talmente concreto da aver spinto il Grifone a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Favilli oltre ad un offerta economica da 15 milioni di euro.



Una proposta sicuramente allettante che il Parma, almeno al momento, avrebbe però respinto.