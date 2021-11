Debutto alla guida del Genoa per Andriy Shevchenko. Il tecnico rossoblu ha parlato ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia del match contro la Roma in programma domani sera:



Solo due giorni fa ha potuto rivedere i nazionali e in settimana si sono fermati anche Criscito e Caicedo. Con che spirito dovrete affrontare questa situazione di emergenza?

"I due guerrieri più forti di tutti sono il tempo e la pazienza".



Domani lei e Mourinho sarete di fronte. Quali sono le tre cose che rendono Mourinho così "Special"?

"La mentalità vincente, il carisma e la professionalità".



Quali sono le armi più pericolose della sua Roma?

"E' una squadra molto dinamica. Una squadra con tanti talenti".



La Nord era già esaurita mercoledì, grande affetto per lei al campo di allenamento. Cosa si sente di dire ai tifosi?

"Aspettiamo voi allo stadio. Abbiamo bisogno del vostro supporto".



Che spirito vorrà vedere nel suo Genoa domani?

"Sicuramente lo spirito giusto sarà avere le stesse motivazione dei tifosi quando vengono allo stadio".