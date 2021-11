Salvo clamorosi ma non improbabili colpi di scena, Andriy Shevchenko sarà a breve il prossimo allenatore del Genoa.



In attesa di definire l'addio a Davide Ballardini, le cui chance di permanenza dopo il 2-2 di Empoli appaiono ormai ridotte al minimo, la nuova dirigenza del club rossoblù ha deciso di puntare fortemente sull'ex centravanti del Milan per risollevare una squadra invischiata in piena zona retrocessione e capace di raccogliere appena 9 punti in 12 turni di Serie A.



Shevchenko, secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a firmare un contratto sino al 30 giugno 2023 con l'opzione per prolungarlo di un'ulteriore stagione, guadagnando circa due milioni netti all'anno. Il suo sbarco a Pegli è atteso nei primi giorni della prossima settimana.



Per il Pallone d'Oro 2004, che ha da poco lasciato la guida della nazionale ucraina, si tratterà di un ritorno nel nostro Paese dopo la lunga e fortunata parentesi da calciatore vissuta con il Milan tra il 1999 e il 2009.