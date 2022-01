Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il 'suo' Milan, l'allenatore del Genoa Andriy Shevchenko è soddisfatto della prestazione della squadra: "Abbiamo fatto una buona partita, cercando di controllare il gioco e creare occasioni. La squadra è stata brava, giocando con impegno e qualità. Non sono contento per il risultato, ma lo sono per la prestazione".



FUTURO - "Tornare a San Siro è sempre bello, l'accoglienza è stata fantastica; ringrazio i tifosi del Milan, ma anche quelli del Genoa che sono venuti a sostenerci. Futuro? Io lavoro giorno per giorno, ho 45 anni, sono ancora giovane e faccio le mie esperienze. La vita è un continuo su e giù, no si sa mai quello che succede. Io e il mio staff siamo concentrati sul progetto: i ragazzi ci hanno messo tanto impegno, con il lavoro sta uscendo anche la qualità. La società dovrà comunicare la sua decisione".