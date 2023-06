E' solo questione di tempo e di pazienza ma il prolungamento di contratto tra il Genoa e Alberto Gilardino può considerarsi cosa fatta.



A rassicurare tutti circa l'eminenza di una firma che tarda ad arrivare è stato ieri il procuratore dell'allenatore piemontese, Alessandro Moggi: "Con il Genoa non c'è alcun braccio di ferro - ha dichiarato l'agente a Telenord - Il Genoa ha avuto grande visione nell'andare a puntare su Gilardino e sono stati bravi a puntare su di lui. E Alberto è stato bravo, ha fatto un grande lavoro".



Parole inequivocabili che lasciano intendere l'ormai prossima definizione di una situazione che nei giorni scorsi avete un po' allarmato l'ambiente rossoblù.



La firma tra le parti è in realtà programmata a breve e comporterà il prolungamento di un anno del rapporto attualmente in scadenza a giugno 2024 oltre al conseguente adeguamento contrattuale.