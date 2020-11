Altro guaio in casa Genoa.

Il derby vinto ieri con la Sampdoria in Coppa Italia ha lasciato in eredità l'ennesimo infortunio muscolare di questo avvio di stagione da dimenticare per l'organico di Rolando Maran.



Nei minuti finali della sfida contro i blucerchiati Filippo Melegoni, uno dei cambi operati a gara in corso dal tecnico rossoblù, ha accusato un fastidio muscolare che gli impedirà con ogni probabilità di essere presente lunedì sera a Marassi contro il Parma. L'entità dell'infortunio è ancora tutta da valutare ma il susseguirsi di incontri ravvicinati da qui a Natale suggerisce la massima prudenza allo staff sanitario del Grifone.