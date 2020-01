Lucas Castro potrebbe presto essere il nuovo rinforzo di centrocampo del Genoa.



La società ligure sta in queste ore chiudendo la trattativa con il Cagliari per portare a Pegli il trentunenne argentino.



Castro, ormai in rotta totale con Rolando Maran e fuori dal progetto tattico dei sardi, arriverebbe al Genoa a titolo definitivo. Resta tuttavia ancora da definire la cifra che il Grifone garantirà al Cagliari per il suo cartellino.