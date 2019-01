Gianluca Lapadula sarà uno dei nomi più caldi di questa finestra invernale di calciomercato. Nonostante la grande stima del presidente Preziosi, l'attaccante italo-peruviano può lasciare il Genoa perché chiuso da una nutrita concorrenza. Le richieste non mancano, sia in Italia che all'estero.



NO ALLA B- Lapadula vuole tornare protagonista ma di certo non lo sarà in serie B: l'ex Milan non intende scendere di categoria. Ci pensa il Bologna che vuole puntellare il reparto offensivo. Ma attenzione anche al Parma che studia la situazione e può inserirsi nei prossimi giorni, qualora dovessero uscire Sprocati e Ceravolo (vicino alla Cremonese).



SIRENE ESTERE - Intrecci di calciomercato. Il Villarreal deve sostituire Nicola Sansone, passato al Bologna, e ha fatto un sondaggio per Lapadula. Il club spagnolo vorrebbe riformare la coppia con Bacca, vista nella San Siro rossonera due stagioni fa. Tra i due l'intesa è sempre stata buona, dentro e fuori dal campo, e per questo il Villarreal ci sta pensando seriamente. Lapadula piace anche in Premier League, più precisamente al Cardiff City.