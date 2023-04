Tra i molti giocatori del Genoa che si stanno mettendo in luce in questa stagione c'è anche Morten Frendrup.



Il duttile centrocampista danese, pur non partendo sempre titolare, si sta rivelando uno degli elementi più preziosi del Grifone, confermando anche alle dipendenze di Alberto Gilardino tutto quanto di buono fatto vedere già quando sulla panchina rossoblù sedeva Alexander Blessin.



Le doti del ragazzo non sono passate inosservate agli operatori di mercato. In particolare in Premier League, dove diversi club li avrebbero già messo gli occhi addosso. Sirene alle quali tuttavia il Genoa non pare intenzionato a dare ascolto, intendendo confermare il giocatore anche per la prossima stagione, soprattutto in caso di promozione in Serie A.



Meda notizie stamane il secolo XIX.