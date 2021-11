Salvatore Sirigu, portiere del Genoa, ha commentato così a Dazn il pareggio con l’Udinese: “Siamo sempre andati dai nostri tifosi, in ogni trasferta: è una buona abitudine. Oggi era importante muovere la classifica: abbiamo pensato forse più all’organizzazione, a ciò che vuole il nostro allenatore. Abbiamo cercato di seguirlo e ci ha dato più certezze. Shevchenko ci chiede di essere più corti, di avere più equilibrio tra i reparti. Abbiamo avuto qualche occasione per vincere – conclude – ma il pallone è andato fuori di poco. Peccato, ma ripartiamo sicuramente da una buona prestazione e aspettiamo gli acciaccati. Italia-Macedonia? Sarà dura e impegnativa, ho già parlato con Pandev ma non mi ha detto nulla (sorride, ndr)”.