Nel giorno di Genoa-Juventus,ha parlato dei suoi ricordi legati alle sfide con i bianconeri: "- ha dichiarato l'ex attaccante rossoblù a Radio Bianconera -Uno è il gol che ho segnato a Torino e ha consentito al Genoa di vincere lì dopo 60 anni, l'altro è la vittoria nell'ultima di campionato del 1991 che ci permise ci andare in Coppa Uefa al posto loro".Skuhravy ha raccontato anche il retroscena legato al suo ingaggio da parte del Genoa, risalente al post-partita degli ottavi di finale di Italia '90, kermesse che lo laureò vicecapocannoniere del torneo grazie alle cinque reti realizzate con la maglia della Cecoslovacchia: "Eravamo a Bari e dopo la partita con il Costarica arrivo Spartaco Landini, il braccio destro di Spinelli, che mi offrì un contratto di tre anni. So cheAll'ex attaccante si illuminano gli occhi quando parla della sua esperienza al Grifone, durata cinque anni e mezzo: "E poi ho incontrato grandi squadre e giocatori straordinari. In panchina c'era Bagnoli che parlava poco ma era una persona eccezionale. Eravamo un bel gruppo e non avevamo paura di nessuno. Andavamo a giocarcela su ogni campo, contro ogni avversario. Stavamo bene insieme, eravamo compatti, con una tifoseria che ci aiutava sempre".Motivi che contribuirono alla sua scelta di rinunciare alle chiamate di tanti grandi club dell'epoca: "Dopo aver segnato 15 gol in A, alla prima stagione,. Venne addirittura Rummenigge in persona a parlarmi. Tutti i miei compagni mi dicevano che dovevo accettare.Tanto che ancora oggi vivo a Genova".