In caso di salvezza Enrico Preziosi potrebbe regalare un grande attaccante al suo Genoa in vista della prossima stagione.



Il patron rossoblù, secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, starebbe pensando di portare in Liguria Fernando Llorente. Il 35enne centravanti basco dallo scorso 30 giugno non è più un giocatore del Napoli, avendo deciso di non prolungare il contratto in scadenza con il club azzurro fino al termine della stagione come invece fatto da altri suoi compagni.



L'ex attaccante di Juve e Tottenham arriverebbe quindi al Grifone a parametro zero. Il Genoa tuttavia non è l'unico club interessato a Llorente. Il giocatore suscita parecchio interesse in Europa e soltanto in Italia sulle sue traccie ci sarebbero anche il Parma e il neopromosso Benevento.