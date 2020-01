È l'inverno dei ritorni in casa Genoa.



Dopo i rientri a Pegli di Davide Nicola, Mattia Perin, Valon Behrami e Mattia Destro, il Grifone potrebbe presto riabbracciare un altro ex rossoblù.



Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club di Enrico Preziosi avrebbe infatti allacciato contatti diretti con il Torino per riavere Iago Falque. L'esterno offensivo spagnolo, reduce da un lungo infortunio, è però cercato anche da altre due società in patria, nello specifico celta Vigo e Villareal.



Non sarà facile dunque per il Genoa riaverlo in squadra ma i dirigenti liguri vogliono provarci ugualmente.