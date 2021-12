Tra i mille nomi sondati dal Genoa nella disperata ricerca di rinforzi in vista del mercato di gennaio c'è anche quello di un tesserato di una possibile concorrente nella corsa salvezza.



Nei giorni scorsi la dirigenza rossoblù avrebbe infatti avuto contatti con i colleghi dell'Udinese per capire le possibilità di portare in Liguria il centravanti argentino Ignacio Pussetto.



Il 26enne puntero non pare rientrare più nei piani del club friulano che starebbe pertanto cercando per lui una destinazione alternativa.