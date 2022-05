L'ex presidente del Genoa Aldo Spinelli invita i tifosi rossoblù ad avere grande fiducia nella sua proprietà del club più antico d'Italia, indipendentemente da come finirà la stagione in corso: "La 777 Partners al Genoa ha un programma a 3/4 anni - ha dichiarato a SvSport.it - Il futuro della società è garantito dall'aver sanato i conti. Mettere a posto 42 milioni di passivo non era facile. Bisogna dunque sostenere chi ha comprato che da parte sua dovrà ora rinforzare la squadra, perché il campionato di B è davvero molto complicato".