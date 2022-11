L'andamento lento evidenziato dal Genoa nelle ultime giornate sta rimpolpando la fronda di coloro che vorrebbero allontanare Alexander Blessin dalla panchina rossoblù.



Un malumore, quello nei confronti del tecnico tedesco, sempre più diffuso tra i tifosi tanto che in molti sognano l'avvicendamento con un nome altisonante ma attualmente privo d'ingaggio: quello del Loco Marcelo Bielsa.



Come evidenziato da alcuni quotidiani locali nei desiderata del popolo rossoblù l'argentino rappresenterebbe il candidato ideale per guidare il club più antico d'Italia, donandogli quell'identità di gioco che attualmente non possiede e al tempo stesso garantendo i risultati che tutti pretendono.



All'aldilà della suggestione legata ad un nome certamente accattivante, la realtà è che di concreto non c'è nulla. La dirigenza della 777 Partners ha sempre rinnovato la fiducia in Blessin e neanche i recenti passi falsi contro Brescia e Reggina sembrano averla intaccata. Il Grifone, d'altronde, malgrado qualche inciampo di troppo e pur senza convincere mai fino in fondo, naviga ormai stabilmente in zona promozione, sopravanzata dal solo Frosinone, facendo molto meglio di tutte le altre squadre inizialmente date per favorite, come Cagliari, Parma, Venezia e Como.



Aspetti non di poco conto, specialmente in un torneo difficile e spesso imprevedibile qual è la Serie B. Aspetti di cui la proprietà ligure non può non tener conto.