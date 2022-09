Costerà davvero cara ad Albert Gudmundsson e al suo Genoa l'espulsione rimediata sabato pomeriggio nei minuti di recupero della sfida pareggiata con il Parma.



L'esterno islandese è stato infatti squalificato dal giudice sportivo per ben tre turni. A influire sull'entità della punizione non è tanto il doppio cartellino quanto, come si legge nel referto dell'arbitro, l'aver "all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa".



L'islandese salterà le trasferte contro Palermo e Spal, oltre al turno interno con il Modena, tornando a disposizione di mister Blessin per la sfida di Marassi con il Cagliari del 7 ottobre. Praticamente tra un mese esatto.