C'è un gioco che fa impazzire milioni di tifosi e che spesso li accomuna ai calciatori professionisti, anche loro contagiati da questa stessa mania. È il fantacalcio, virtual game che da decenni fa divertire generazioni di calciofili.



Non tutti però nutrono la stessa passione. C'è chi, come il centrocampista del Genoa Kevin Strootman, di fanta-media, bonus, malus e modificatori vari non ne vuol proprio sentire parlare: "Sono contro il fantacalcio – ha raccontato a Sky il mediano olandese - la gente mi dice: 'fai gol perché ti ho preso al fantacalcio'. Io mi chiedo: se non mi hai preso, allora non devo fare gol? Io provo sempre a fare gol, ma non riesco mai. Questo è il mio messaggio per il fantacalcio: io ci provo sempre, ma è difficile, ci sono anche gli avversari”.