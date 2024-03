L'Inter fa sul serio per Gudmunsson: la strategia nerazzurra e la richiesta del Genoa

Talento e magie. Albert Gudmundsson fa sognare i tifosi della squadra per la quale gioca, sempre. Che sia il Genoa o la nazionale islandese: la tripletta segnata all’Israele ha mandato gli scandinavi in finale contro l’Ucraina per Euro2024. Secondo quanto riportato da Opta, una delle sue qualità sono i calci piazzati: dall’inizio della stagione ha già creato 42 occasioni per i compagni, il migliore nei primi top 5 campionati europei.







INTER IN AGGUATO - Gudmundsson è un giocatore che interessa molto all’Inter. Ad oggi non c’è trattativa ma è un nome che piace tantissimo tanto che gli uomini mercato del club nerazzurro stanno studiando la strategia giusta per provare ad accelerare nel corso della prossima estate. Un fattore determinante è sicuramente l’apertura totale di Simone Inzaghi. Il Genoa gongola perché sa che su Albert si potrebbe scatenare un’asta internazionale, la valutazione supera i 30 milioni di euro.



LA SITUAZIONE - Allo stato attuale non è in corso una vera e propria trattativa tra l’Inter e il Genoa ma dei contatti informali per essere costantemente informati sullo stato dell’arte. Gudmundsson è a conoscenza dell’interesse dei nerazzurri e ha già dato il proprio consenso ad andare avanti nei dialoghi. Marotta e Ausilio lavorano a un colpo comunque complicato cercando di anticipare la concorrenza di tanti club italiani e inglesi. Una possibile soluzione per provare ad aggirare il problema relativo all’alta valutazione sarebbe quella di inserire una o più contropartite tra i tanti giovani di proprietà nerazzurra che hanno già fatto vedere cose interessanti.