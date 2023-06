Il Genoa punta Matteo Prati, diciannovenne talento della Spal cresciuto nel Cesena e poi passato al Ravenna, nato come centrocampista offensivo, ma oggi a suo agio come mezzala o mediano in grado di giocare davanti alla difesa.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un altro possibile innesto per la Serie A è il centrocampista francese Adrien Tameze, 37 presenze con la maglia del Verona nell’ultimo campionato. Ha una clausola piuttosto alta con il club gialloblu, intorno ai tre milioni, ma già nello scorso gennaio il Grifone aveva fatto un sondaggio per portarlo a Genova. Per lui, adesso, c’è stato anche un interessamento piuttosto recente da parte del Monza.



In attacco l’ultimo profilo analizzato è quello di Jean-Philippe Mateta, punta francese del Crystal Palace: potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.