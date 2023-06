Quasi 50 presenze con la maglia della Juventus, a 20 anni ancora da compiere. Fabio Miretti non ha perso tempo fin qui, lanciato da Massimiliano Allegri fin dalla scorsa stagione e ancor più protagonista in quella che si sta per concludere, con 40 partite e tre assist. Esperienza che, legata alla giovane età, ha fatto sì che gli estimatori per lui continuassero a crescere, fino ad arrivare alla prima richiesta, di qualche giorno fa, del Genoa.



LA RISPOSTA - Alberto Gilardino si è mosso in prima persona per chiedere il prestito del centrocampista classe 2003, che vorrebbe inserire da regista o mezzala nel suo 3-5-2. Netta e decisa, per ora, la risposta della Juventus: al momento Miretti non si muove, Allegri punterà ancora sui giovani e lui fa pienamente parte del suo progetto. In attesa di capire quello che regalerà il mercato, adesso Fabio resta a Torino. Pronto a continuare la sua crescita, da veterano di 19 anni.