A poche ore dalla decisione presa ieri all'unanimità dalla Lega Serie A di fare tutto il possibile per tornare in campo e terminare il campionato 2019-20, le sigle più rappresentative del tifo organizzato del Genoa prendono posizione in maniera totalmente contraria.“Per noi il calcio è quello che giochi da quando sei bambino, con addosso la maglia della tua squadra, sognando un gol sotto la curva, quella stessa curva in cui la domenica segui la partita accanto al papà o al nonno, quella stessa curva che diventerà la tua seconda casa.. I cori, le bandiere che sventolano le sciarpe che si alzano, le coreografie e l’odore acre dei fumogeni. Per NOI il calcio è aggregazione, è viverlo 7 giorni su 7, è trovarsi quattro ore prima della partita e andarsene quattro ore dopo, è andare in trasferta facendo centinaia e centinai di chilometri. Per NOI il calcio è abbracciarsi dopo un gol.