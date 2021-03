Federico Marchetti, portiere del Genoa, parla a Dazn prima della sfida con la Roma: "Più che difficoltà devi sapere che l'allenamento è come una partita. Se ti alleni bene allora quando sei chiamato in causa la condizione è buona, se cerchi di allenarti al massimo credo che è il segreto. Non ho più 20 anni, se sono sono qui qualcosa significa".