Roma e Torino sono alla ricerca di un nuovo centravanti ed entrambe avrebbero individuato il profilo giusto in Andrea Favilli.



Tornato finalmente a pieno servizio dopo un anno e mezzo di costanti problemi fisici, l'attaccante toscano potrebbe lasciare il Genoa a causa del sovraffollamento vantato dai rossoblù nel reparto avanzato.



Al momento sono infatti ben quattro le prime punte a disposizione di Davide Nicola, che oltre al 22enne pisano può disporre di Pinamonti, Sanabria e del neoarrivato Destro. Davvero troppi per una squadra a cui restano da giocare appena 17 partite da qui al termine della stagione.



L'esigenza dei rossoblù di sfoltire la propria batteria di attaccanti sembra venire incontro a quelle di Roma e Torino, che in caso di partenza rispettivamente di Kalinic e Zaza vedrebbero in Favilli il sostituto ideale.



La trattativa tuttavia non è affatto semplice. Favilli è infatti formalmente, almeno fino alla mezzanotte di oggi, un tesserato della Juventus girato in prestito al Genoa. Con L'inizio del mese di febbraio però scatterà per il Grifone l'obbligo di riscatto, a fronte del versamento di 7 milioni di euro nelle casse dei bianconeri, ad integrazione dei cinque già versati in precedenza.



Se davvero granata e giallorossi desiderano fare sul serio con l'ex bomber dell'Ascoli dovranno prima dirimere questa matassa, trovando una formula che accontenti tutti.