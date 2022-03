Genoa-Torino, partita da incorniciare per Manolo Portanova. Comunque vada. Il trequartista rossoblù, classe 2000, ha segnato la prima rete in Serie A contro la squadra di Juric. Figlio d'arte - il padre Daniele è un ex difensore di Serie A - Portanova è cresciuto nel settore giovanile della Lazio prima di passare alla Juventus dove si è diviso tra Primavera e Under 23. Si è trasferito al Genoa nell'ambito dell'operazione Rovella, preso dalla Juve e lasciato in prestito in Liguria.