Valon Behrami pronto a tornare in Serie A. Dopo essersi allenato con il Genoa a Pegli, il ritorno del centrocampista svizzero in rossoblù è ormai a un passo: nella giornata di lunedì il classe '85 sosterrà le visite mediche con il Grifone e, riferisce Sky Sport, in caso di esito positivo firmerà un contratto fino al termine della stagione.