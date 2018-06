La strada per portare Andrea Pinamonti al Genoa sembra ormai tracciata.



Con la definizione dello scambio di giovani concretizzato ieri con l'Inter e dopo aver raggiunto l'intesa con il suo procuratore, Mino Raiola, la dirigenza rossoblù è sempre più convinta di avere in pugno il promettente centravanti trentino.

Al club nerazzurro verrebbero versati 10 milioni di euro per l'intero cartellino del 19enne ma verrebbe anche garantito il diritto di riacquisto.



Tuttavia, siccome quanto c'è di mezzo Raiola nulla può essere certo, gli uomini mercato del Grifone lavorano anche su una pista alternativa nel caso l'affare dovesse sfumare.



Il piano B del Genoa porta a Palermo e corrisponde al nome di Antonino La Gumina. La mancata promozione in A dei siciliani imporrà al patron Maurizio Zamparini di cedere alcuni dei suoi pezzi più pregiati e richiesti. Tra questi rientra anche il centravanti 22enne che sia il ds rossoblù Giorgio Perinetti che il tecnico Davide Ballardini conoscono molto bene avendolo avuto in organico nel corso delle loro esperienze in rosanero.



La cifra richiesta dal Palermo per liberare La Gumina, autore di 11 gol tra campionato e playoff nell'ultima Serie B, è più o meno la stessa che occorrerebbe per assicurarsi Pinamonti. Ma in questo caso la concorrenza è molto più numerosa. La punta palermitana è infatti seguita da mezza Serie A e non sarà facile per il Genoa battere la concorrenza.