La lista della spesa stilata da Andriy Shevchenko in previsione del mercato di gennaio prevede lo sbarco in Liguria di tre giocatori attualmente domiciliati in Lombardia.



Si tratta di Aleksej Miranchuk dell'Atalanta, di Samu Castillejo del Milan e di Matias Vecino dell'Inter.



Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport.