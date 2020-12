Tra le priorità del Genoa nell'ormai imminente mercato di gennaio c'è senza dubbio la ricerca di un nuovo centrocampista.



Lo stesso Davide Ballardini mercoledì sera, al termine della sfida vinta in rimonta in casa dello Spezia, ha ammesso di aspettarsi una mossa in questo reparto da parte della sua società che nel frattempo sembra aver messo nel mirino almeno tre obiettivi.



Due di queste piste portano in Italia e corrispondono allo sloveno del Milan Rade Krunic e al francese del Torino ​Soualiho Meïté, entrambi in passato sondati dal Grifone. Il terzo nome è infine quello di Abdoulaye Toure del Nantes, 26enne transalpino d'origine guineiana.



Lo scrive stamattina il Secolo XIX.