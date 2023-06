Due centrocampisti e una punta. Le attenzioni di mercato del Genoa, in vista del ritorno in Serie A del club rossoblù, sembrano concentrarsi soprattutto sul reparto centrale e su quello più avanzato.



In mediana l'interesse è per il giovane Matteo Prati, classe 2003 di proprietà della Spal e reduce da un ottimo mondiale Under 20 con l'Italia di Nunziata, e per il più esperto Adrien Tameze, 29enne franco-camerunense del Verona. In avanti, invece, il nome nuovo è quello di Jean-Philippe Mateta, 25enne centravanti ambidestro e dal fisico possente di proprietà del Crystal Palace, cercato anche dal Sassuolo.



Ne dà notizia stamane La Gazzetta dello Sport.