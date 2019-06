Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del Chievo, il club gialloblù ha annunciato la cessione di Pawel Jaroszynski al Genoa: "L'A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pawel Jaroszynski al Genoa CFC. Il Presidente Luca Campedelli rivolge i più sinceri ringraziamenti al Presidente Enrico Preziosi e all’Amministratore Delegato Alessandro Zarbano, per l’ottimo spirito professionale, costruttivo e collaborativo messo in atto ancora una volta dalla società Genoa CFC, durante un’operazione di mercato. Jaroszynski, nato in Polonia a Lublin il 2/10/1994, ha disputato con la maglia del ChievoVerona due stagioni totalizzando 32 presenze fra Serie A (30) e Coppa Italia (2). A Pawel un grande in bocca al lupo da parte di tutto il ChievoVerona per la sua nuova avventura sportiva!".