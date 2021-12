Dopo la Salernitana anche il Genoa comunica la positività al Covid di un membro del gruppo squadra, non si tratta però di un calciatore. Il club ligure questa sera, alle ore 20.45, è impegnato al Ferraris per l'ultima partita dell'anno contro l'Atalanta di Gasperini.



LA NOTA - "​Il Genoa Cfc comunica che un componente del gruppo squadra, esterno al gruppo calciatori, è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati.

Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia".