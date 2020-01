Non solo Mattia Perin, ma anche Mattia Destro per il Genoa. Il Grifone, che insegue la salvezza, si sta affidando a profili di esperienza e dopo il ritorno del portiere cresciuto nel Grifone, ha deciso di affidarsi all'attaccante cresciuto nell'Inter, e già passato in Liguria: contratto fino al termine della stagione per il centravanti di proprietà del Bologna. Manca solo l'ufficialità. Quella che invece è arrivata per Valon Behrami, centrocampista svizzero, anche lui di ritorno, che proverà a portare esperienza e personalità nella squadra di Nicola.