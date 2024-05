Genoa, UFFICIALE: rinnova un punto fermo di Gilardino

. Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni - il croato aveva risposto così alla domanda sul prolungamento di contratto: "Rinnovo? Sì, spero proprio di sì. Mancano pochissimi dettagli, ma sembra che i tifosi rossoblù dovranno sostenermi un altro anno" - è arrivata l'ufficialità da parte del Grifone. Il capitano 35enne si prepara, quindi, a disputare la sua quinta stagione in rossoblù.- "Il Genoa CFC comunica di aver rinnovato il contratto di Milan Badelj fino al 2025. Il capitano prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino a oggi ha collezionato 130 presenze e realizzato 6 gol".

Il Genoa CFC comunica di aver rinnovato il contratto di Milan Badelj fino al 2025. Il capitano prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha collezionato 130 presenze e realizzato 6 gol pic.twitter.com/ssdo9joTqJ — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 15, 2024

- Durante l'attuale stagione, il mediano croato, diventato un punto fermo della formazione allenata da Alberto Gilardino, ha collezionatotra Serie A e Coppa Italia, realizzando anche un gol e fornendo tre assist. La sua presenza in campo è ancora fondamentale per gli equilibri della squadra e proprio per questo motivo, il club ligure ha deciso di optare per il rinnovo di un altro anno.