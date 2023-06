Il nascente Genoa ripartirà da Josep Martinez.



Come previsto da tempo il club rossoblù ha infatti deciso di procedere con il riscatto del portiere spagnolo prelevato in prestito la scorsa estate dal Red Bull Lipsia.



La comunicazione ufficiale è stata diramata dalla società ligure nel primo pomeriggio di oggi attraverso la seguente nota stampa: "Il club comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi relativi al portiere Joseph Martinez, tra i protagonisti della promozione in Serie A".



Nel corso della stagione appena conclusa l'estremo difensore iberico ha difeso i pali del Grifone in 30 occasioni, mantenendo la porta chiusa in ben 17 partite, più di una su due.