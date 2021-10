Il brutto infortunio occorso a Nikola Maksimovic, che potrebbe tenere il difensore serbo lontano dai campi da gioco anche per due mesi, sembra convincere il Genoa a sondare il mercato degli svincolati per puntellare un reparto arretrato sempre più decimato.



Nel mirino della dirigenza rossoblù, secondo Italpress, sarebbe finito un difensore di esperienza rimasto senza ingaggio al termine dell'ultima stagione agonistica. Si tratta del 32enne ex juventino Lorenzo Ariaudo, già transitato da Pegli in prestito nella seconda parte della stagione 2014-15 senza però mai scendere in campo a causa di un brutto infortunio.



Cresciuto nel vivaio della Juventus, dopo aver debuttato giovanissimo in Serie A e in Champions League proprio con la maglia bianconera, Ariaudo ha trascorso il resto della carriera tra Cagliari, Sassuolo, Empoli e Frosinone, dove è rimasto per cinque anni fino allo scorso giugno.