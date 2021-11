Sarà quasi certamente Walter Sabatini il prossimo direttore sportivo del Genoa.



Il dirigente romano sembra infatti aver convinto la nuova dirigenza del club rossoblù ad affidargli la guida dell'area tecnica del Grifone e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca ufficiale.



Per Sabatini, che all'attivo ha esperienze nelle dirigenze tra le altre di Inter, Roma e Lazio, si tratterebbe di un ritorno a Genova dove è stato impiegato tra il luglio 2018 e la primavera 2019 vestendo però i panni di dirigente della Sampdoria. In rossoblù, invece, ha lavorato per un biennio suo fratello Carlo, ex allenatore della Primavera del Grifone.