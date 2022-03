Intervistato dalla testata brasiliana O Globo, in merito all'acquisizione da parte della 777 Partners del Vasco da Gama, Joshua Wander ha parlato anche della possibilità di dotare i club di proprietà della holding americana (tra cui anche il Genoa) di un nuovo stadio di proprietà: "In questi giorni stiamo vedendo gli stadi dei nostri club e stiamo cercando di capire quanto un’eventuale ristrutturazione possa portare benefici per i tifosi e per la società in termini di sostenibilità, ciò che consente di avere giocatori, allenatori e sponsor migliori".