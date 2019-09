La sua prima apparizione ufficiale con la maglia del Genoa, domenica scorsa a Roma, aveva suscitato diverse perplessità per via di alcuni errori evitabili.Ma da grande giocatore qual èha saputo immediatamente voltare pagina, presentandosi al suo nuovo pubblico con una prestazione importante impreziosita da uno dei due gol con cui il Grifone ha steso la Fiorentina.Una soddisfazione doppio per l'ex di Milan e Udinese che il difensore colombiano ha voluto condividere il proprio profilo Instagram:contro una squadra forte e organizzata - ha scritto Zapata a didascalia di una sua foto mentre esulta - Forza grifone".