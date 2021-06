Se Cristian Zapata pare destinato a salutare il Genoa a sostituirlo potrebbe essere un altro vecchio leone della Serie A: Medhi Benatia.



Il marocchino ex di Udinese, Roma e Juventus sarebbe infatti il nome nuovo che circola dalle parti di Pegli per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Nome nuovo per modo di dire dal momento che, oltre alla pluriennale esperienza del 34enne nel nostro campionato, già in passato il Grifone si è più volte interessato a lui.



Chiusa nel 2019 l'esperienza in bianconero, Benatia difende da allora i colori dell'Al-Duhail, club del Qatar con il quale andrà in scadenza di contratto a fine mese.