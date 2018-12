La gara che manda agli archivi il 2018 del Genoa conferma un'importante indicazione di mercato già emersa nelle scorse settimane: a questa squadra serve un regista vero.Forse anche più del tanto invocato esterno di sinistra dovrebbe essere questo l'obiettivo principale da inseguire per Perinetti e soci. Il buon Rolon visto ieri ha diverse qualità che potranno tornare utili in futuro ma tra queste non c'è certo la visione di gioco e la capacità di dettare i tempi di manovra. Caratteristiche che, per un verso o per l'altro, non possono esplicare neppure i presunti titolari del ruolo Sandro e Veloso.Urge quindi intervenire regalando a Prandelli un giocatore che abbia classe e personalità per prendere in mano le chiavi della mediana rossoblù. Tra i profili accostati al Grifone in questi giorni quello che torna con più insistenza è Stefano Sturaro, un giocatore sicuramente in grado di alzare il livello medio della rosa ma con caratteristiche diverse da quello che serve. Ben venga il sanremese a patto che assieme a lui giunga in Riviera anche un regista dotato di piedi buoni e geometrie.Doti che neppure un altro obiettivo rossoblù, Andrea Bertolacci, sembra possedere.Il centrocampista romano è se mai più un incursore, un alter ego di Daniel Bessa che rischierebbe di pestarsi i piedi proprio con l'italo-brasiliano. Meglio piuttosto orientarsi su un altro milanista, Riccardo Montolivo. L'ex capitano rossonero ha sempre avuto un ottimo feeling con Prandelli come dimostrano le buone stagioni in nazionale e con la Fiorentina e credo che per doti tecniche il suo profilo possa combaciare alla perfezione con l'identikit dell'uomo ricercato dal Genoa. Vero è che nelle ultime stagioni il bergamasco ha giocato poco e male ma è altrettanto vero che spesso un cambio di aria può fare solo che bene a chi arriva da annate travagliate. Per una squadra abituata a fare scommesse in sede di mercato, in fondo questo sarebbe soltanto l'ennesimo azzardo che se azzeccato potrebbe portare ottimi risultati.