A volte prevedere il futuro è più semplice di quanto possa apparire. Sapere cosa accadrà stasera, dopo il risultato di Sampdoria-Empoli, prima ancora del suo fischio d'inizio, è una profezia decisamente scontata. Se i blucerchiati perderanno un coro unanime si alzerà dalla Genova rossoblù per sottolineare la scarsa sportività dei cugini; viceversa in caso di mancato successo da parte dei toscani si elogerà (e magari si ringrazierà) l'impegno profuso dall'ormai demotivata banda di Giampaolo.



Chi si indigna già a priori per l'eventuale remissività doriana, e non sono pochi, dovrebbe provare ad immaginare cosa si augurerebbe se la situazione delle compagini genovesi fosse diametralmente opposta a quella attuale. La risposta, anche in questo caso, è piuttosto scontata e fa rima con lo 'scansamose' di romana memoria.



In ogni caso ciò che passerà in assoluto in secondo piano sarà l'autolesionismo del Genoa. Una squadra che nel giro di pochi mesi ha fatto di tutto per mettere il proprio destino nelle mani altrui. Eppure una cosa dovrebbe essere ben chiara: se stasera il Grifone dovesse trovarsi con un solo punto di margine sulla zona retrocessione la colpa non potrà che essere esclusivamente sua. Malgrado ciò, in tal caso, la stuola di chi chiamerà in causa la scarsa professionalità dei doriani sarà certamente molto nutrita. Come se fosse responsabilità dell'altra metà di Genova il fatto che i rossoblù non vincono una partita da due mesi, avendo dilapidato nel frattempo un vantaggio sulla zona rossa che a marzo aveva toccato i 13 punti.



In fondo solo uno dei tanti demeriti accumulati da Criscito e compagni. Il cui onere maggiore è l'aver dato al loro peggior nemico la possibilità di contribuire a garantirli un viaggio all'inferno. Calcistico si intende.