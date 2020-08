La storia è maestra di vita declamava Cicerone, sostenendo che raccontando gli errori del passato si potesse evitare di ripeterli.Tentativo, ahimè, rimasto evidentemente soltanto un’intenzione. Se così non fosse oggi il mondo sarebbe un posto decisamente migliore, dove gli sbagli già compiuti dai nostri avi non continuerebbero a manifestarsi. E anche il fatuo pianeta del pallone non fa eccezione, dal momento che le esperienze pregresse raramente vengono usate come filo per addentrarsi nel labirintici meandri del futuro.Proprio ciò che sembra voler fare oggi il Genoa con la sua panchina., ma del tutto privo di esperienza in Serie A. Altra storia già vista a queste latitudini. Non fraintendete. Nonper il massimo campionato, credo che piuttosto non lo siaLe analogie tra quanto avvenuto quattro stagioni fa, quando si decise di affidare all'ex mediano rossoblù la pesante eredità gasperiniana, sono davvero molte. Oltre ad un comune passato da centrocampista, seppure con caratteristiche ampiamente differenti, il siciliano e il croato sono accomunati dall'arrivare a Pegli dopo aver seguito una carriera da tecnico molto simile. Entrambi hanno iniziato ad allenare nella categorie minori, scalando gradualmente i vari campionati. EdPer Juric si trattò del Crotone, per Italiano potrebbe essere lo Spezia (con tutti i doverosi scongiuri che i tifosi aquilotti staranno facendo). Due società prima di allora mai arrivate così in alto ma abbandonate dopo l’impresa proprio per rispondere all’appello di Preziosi.E già quell’esperienza dovrebbe bastare per spingere oggi la dirigenza rossoblù verso un’altra strada. Ma si sa che aldilà delle belle intenzioni di Cicerone la storia raramente insegna qualcosa. Soprattutto a chi non vuole riconoscerla come maestra.