Ciò che Como ha tolto il Como ha ridato.Cinque giorno dopo aver lasciato due punti che sembravano ormai garantiti in riva al Lario,. In ossequio alla più rigorosa par condicio, la squadra di Moreno Longo ha infatti riservato al Bari il medesimo trattamento adoperato con il Grifone, replicando in terra di Puglia seppur in modalità differente quel 2-2 già imposto a inizio settimana ai liguri.Un pareggio, quello del San Nicola, che unito al 2-0 inflitto in contemporanea da Bani e compagni al Perugia e al pareggio del Frosinone in casa del Cagliari riporta, almeno per quanto riguarda le prime tre posizioni. Esattamente come avveniva prima di Pasqua, il Genoa si trova nuovamente quattro lunghezze dietro i ciociari e con sei punti di vantaggio sui galletti.. In realtà le modifiche ci sono state e sono anche parecchio importanti. Giuntiinfatti, ogni mossa può riservare sorprese decisive per l’epilogo del campionato eassumendo una valenza altissima soprattutto per chi è davanti. E se oggi, a cinque turni dalla fine del campionato, il Genoa è un po’ più vicino alla promozione diretta il merito è anche di questo doppio 2-2 che di fatto ha congelato la classifica togliendo però due turni al calendario.Certamente i sei punti di vantaggio non possono ancora rappresentare un’ipoteca né un’assicurazione ai sogni di gloria del Grifone. Ma sono comunque un ottimo. Quelli, al limite, li deve fare chi sta dietro. Magari coniugandoli con qualche fioretto da riservare al proprio santo protettore.